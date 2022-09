Lavoro, disabili licenziabili durante la prova: il ministero annuncia un circolare per tutelare i congedi previsti dalla legge 104 (Di venerdì 2 settembre 2022) “È in preparazione una circolare ministeriale che fornirà precisazioni in proposito”. Il ministero del Lavoro annuncia così un chiarimento sulla norma che discrimina i disabili durante il periodo di prova, segnalata ieri da un articolo de ilFattoquotidiano.it. Il nostro giornale aveva rilevato che il decreto firmato da Orlando, nato come recepimento di una direttiva europea sulla trasparenza dei contratti e in vigore dal 13 agosto, indicava gli “eventi” per i quali il periodo si interrompe senza conseguenze – come malattia, infortunio e congedi di paternità e maternità – senza menzionare però i congedi e permessi di chi ha la 104 o di chi assiste malati e anziani non autosufficienti. Vale a dire milioni di persone. Il tutto in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) “È in preparazione unaministeriale che fornirà precisazioni in proposito”. Ildelcosì un chiarimento sulla norma che discrimina iil periodo di, segnalata ieri da un articolo de ilFattoquotidiano.it. Il nostro giornale aveva rilevato che il decreto firmato da Orlando, nato come recepimento di una direttiva europea sulla trasparenza dei contratti e in vigore dal 13 agosto, indicava gli “eventi” per i quali il periodo si interrompe senza conseguenze – come malattia, infortunio edi paternità e maternità – senza menzionare però ie permessi di chi ha la 104 o di chi assiste malati e anziani non autosufficienti. Vale a dire milioni di persone. Il tutto in un ...

