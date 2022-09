L'austerity italiana degli anni '70, domeniche a casa e insegne spente (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - Ci fu chi tirò fuori dalla cantina la bicicletta, chi il tandem e i pattini, qualcuno addirittura la carrozzella e il cavallo. Dal 2 dicembre 1973 un'Italia serenamente abituata al boom economico, ancora poco consapevole dell'ombra del terrorismo e avvezza ormai a correre nella modernità, restò appiedata. Se ne è parlato spesso in questi giorni, dopo l'aumento dei costi dell'energia a causa di guerra in Ucraina e covid e qualche misura già sperimentata negli anni '70 potrebbe accompagnare il nostro prossimo inverno. I giovani non l'hanno vissuta, i più adulti la ricordano come un film in bianco e nero, mixando un filo di angoscia a un pizzico di nostalgia. "Effetto notte" era nelle sale da pochi mesi, "Dark Side of the Moon" roteava sui giradischi di ogni ragazzo: come spesso accade all'arte Francois Truffaut e i Pink Floyd erano stati profetici. Dai primi di ... Leggi su agi (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - Ci fu chi tirò fuori dalla cantina la bicicletta, chi il tandem e i pattini, qualcuno addirittura la carrozzella e il cavallo. Dal 2 dicembre 1973 un'Italia serenamente abituata al boom economico, ancora poco consapevole dell'ombra del terrorismo e avvezza ormai a correre nella modernità, restò appiedata. Se ne è parlato spesso in questi giorni, dopo l'aumento dei costi dell'energia a causa di guerra in Ucraina e covid e qualche misura già sperimentata negli'70 potrebbe accompagnare il nostro prossimo inverno. I giovani non l'hanno vissuta, i più adulti la ricordano come un film in bianco e nero, mixando un filo di angoscia a un pizzico di nostalgia. "Effetto notte" era nelle sale da pochi mesi, "Dark Side of the Moon" roteava sui giradischi di ogni ragazzo: come spesso accade all'arte Francois Truffaut e i Pink Floyd erano stati profetici. Dai primi di ...

