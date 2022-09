Latina, il bilancio di fine estate della Polizia: 48 incidenti con 60 feriti (Di venerdì 2 settembre 2022) Latina. Un bilancio di fine estate straziante quello della Polizia di Stato che, nel mese di agosto, ha adottato una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari per garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada. In particolare la Sezione Polizia Stradale di Latina ha messo in campo sulle arterie maggiormente trafficate della provincia 252 pattuglie. Leggi anche: Evasione fiscale e guida senza patente: ricercato europeo tenta di farsi un’altra vita a Roma I controlli sulle principali arterie stradali Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 “Pontina”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022). Undistraziante quellodi Stato che, nel mese di agosto, ha adottato una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari per garantire sicurezza a tutti gli utentistrada. In particolare la SezioneStradale diha messo in campo sulle arterie maggiormente trafficateprovincia 252 pattuglie. Leggi anche: Evasione fiscale e guida senza patente: ricercato europeo tenta di farsi un’altra vita a Roma I controlli sulle principali arterie stradali Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 “Pontina”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti ...

