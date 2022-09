Lascia la fidanzata, lei gioca alla Lotteria e vince pochi mesi dopo. 'Ora sono pentito' (Di venerdì 2 settembre 2022) Ha Lasciato la sua fidanzata, ma si è amaramente pentito perché pochi mesi dopo lei ha vinto ben 61 milioni di sterline alla Lotteria EuroMillions. È la storia di Daniel White , giocatore di Rugby in ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 settembre 2022) Hato la sua, ma si è amaramenteperchélei ha vinto ben 61 milioni di sterlineEuroMillions. È la storia di Daniel White ,tore di Rugby in ...

