L’ANAC invita una scuola a regolarizzare la pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza | voce dedicata al Dirigente Ecco perché

(Di venerdì 2 settembre 2022)rilevava che dalle verifiche finali effettuate sulla“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Istituto emergeva, da un lato, che da un lato non venivano effettivamente colmate lacune relative alla sottoal … Questo ed altri contenuti su OrizzontePLUS, riservato agli abbonati. I contenuti della rivista: La Dirigenza scolastica. Rivista operativa per L'articolo .

orizzontescuola : L’ANAC invita una scuola a regolarizzare la pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza, voce dedicata al Diri… -

Cronache Maceratesi

... Soprintendenza,, Prefettura etc.) dopo aver elencato gli ... Genio civile Asp),'incompatibilità dell'opera con lo strumento ...danni stante la carenza progettuale rilevata."'Assessorato......'approvazione in linea tecnica ed amministrativa e la validazione del progetto secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e dalle direttivein materia di contratti per opere ... Cosmari, passa la linea dura: ricorso al Tar contro l'Anticorruzione per difendere la nomina di Pezzanesi