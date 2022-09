Ladispoli | uomo nudo palpeggia le ragazzine al concerto di Cristina D’Avena | rischia il linciaggio

(Di venerdì 2 settembre 2022) Undi 65 anni è stato denunciato con l’accusa di molestie sessuali per averto alcune spettatrici durante ildi martedì scorso diin piazza Rossellini a. Il molestatore è stato salvato daldalla polizia. A quanto pare l’aveva i pantaloni abbassati e si era tolto la maglietta. Continuava ad avvicinarsi alle donne che assistevano allo spettacolo e ad un certo punto è rimasto completamente. Secondo quanto riporta Il Messaggero, gli agenti del commissariato di via Vilnius sono intervenuti in borghese prima chesse il. L’è stato denunciato a piede libero con l’accusa di violenza sessuale. Si tratta ...

