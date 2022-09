Ladispoli, maniaco al concerto di Cristina D’Avena: si spoglia e molesta una donna (Di venerdì 2 settembre 2022) Cristina D’Avena sul palco, intenta a esibirsi sulle note delle sue canzoni che hanno fatto la storia. Sotto, a pochi passi da lei, un uomo che anziché divertirsi, cantare e godersi la serata, ha pensato bene di spogliarsi, restare in mutande e iniziare a molestare una donna. Che era lì in piazza Rossellini, a Ladispoli, martedì sera. molesta una donna durante il concerto di Cristina D’Avena Sullo sfondo la canzone dei puffi. Dietro le ‘scene’, poco lontano dai riflettori, un uomo di Civitavecchia, classe 1956, che si è spogliato, ha tirato giù la cerniera dei pantaloni e ha iniziato a molestare una donna di 44 anni, che era lì con la sorella e voleva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022)sul palco, intenta a esibirsi sulle note delle sue canzoni che hanno fatto la storia. Sotto, a pochi passi da lei, un uomo che anziché divertirsi, cantare e godersi la serata, ha pensato bene dirsi, restare in mutande e iniziare are una. Che era lì in piazza Rossellini, a, martedì sera.unadurante ildiSullo sfondo la canzone dei puffi. Dietro le ‘scene’, poco lontano dai riflettori, un uomo di Civitavecchia, classe 1956, che si èto, ha tirato giù la cerniera dei pantaloni e ha iniziato are unadi 44 anni, che era lì con la sorella e voleva ...

CorriereCitta : Ladispoli, maniaco al concerto di Cristina D’Avena: si spoglia e molesta una donna - ValerioVerrecc1 : Perchè? - RassegnaZampa : Cristina D'Avena, concerto choc a #Ladispoli: un maniaco si toglie i vestiti e molesta le spettatrici in piazza - willycuba65 : Cristina D’Avena, concerto choc a Ladispoli: un maniaco si toglie i vestiti e molesta le spettatrici in piazza - Giacinto_Bruno : Cristina D’Avena, concerto choc a Ladispoli: un maniaco si toglie i vestiti e molesta le spettatrici in piazza -