La trumpiana d’Alaska Sarah Palin per ora ha perso

Domani

...sentenze oscurantiste della Corte Suprema di emanazione. Trentacinque anni dopo, può rivendicare'essere il più incisivo ...per nuove trivellazioni nel Golfo del Messico e in. Il ...... o'una corsa da indipendente alla Casa Bianca, è stata la ... altri risultati sono meno univoci, specie quelli dell', dove la ... è andata bene, mentre la '' Sarah Palin, ex governatrice ... La sconfitta di Sarah Palin in Alaska mostra che i dem possono evitare il disastro a novembre