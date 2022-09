La tiktoker Tanya muore a 21 anni in un incidente col paracadute: 'Lo ha aperto troppo tardi' (Di venerdì 2 settembre 2022) Tanya Pardazi , tiktoker canadese di 21 anni, è morta in un incidente di paracadutismo. Stava completando il suo primo corso da solista con Skydive Toronto a Innisfil, Ontario, secondo quanto ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 settembre 2022)Pardazi ,canadese di 21, è morta in undi paracadutismo. Stava completando il suo primo corso da solista con Skydive Toronto a Innisfil, Ontario, secondo quanto ...

mauriziocori1 : RT @occhio_notizie: La tragedia avvenuta in Canada: la 21enne Tanya Pardazi è morta nel suo primo lancio da solista | - occhio_notizie : La tragedia avvenuta in Canada: la 21enne Tanya Pardazi è morta nel suo primo lancio da solista |… - FQMagazineit : Si lancia con il paracadute ma lo apre troppo tardi e si schianta al suolo: morta la tiktoker Tanya Pardazi - msn_italia : La tiktoker Tanya muore a 21 anni in un incidente col paracadute: «Lo ha aperto troppo tardi» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Tanya Pardazi, tiktoker canadese muore a 21 anni in un incidente con il paracadute «per averlo aperto troppo tardi» htt… -