La TikToker Emma Galeotti: "Politici, noi giovani vi prendiamo solo per il cu*o, non siamo così plasmabili" | VIDEO

Lo "sbarco" su Tik Tok di alcuni leader Politici (prima Carlo Calenda, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, poi Matteo Renzi, infine Silvio Berlusconi) ha fatto da subito molto discutere. L'intento, piuttosto chiaro, è quello di conquistare i giovani in vista delle elezioni del 25 settembre e quale miglior modo se non sfruttando il loro social preferito. Ma questa strategia è davvero vincente? Oppure i ragazzi amano guardare i VIDEO dei Politici solo per farcisi sopra una fragorosa risata? La risposta ha provato a darla qualche ora fa la giovanissima Emma Galeotti, "@gl.emm4" su Tik Tok, star del social network con più di 639mila followers e oltre 45 milioni di like.

