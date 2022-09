La tiktoker asfalta i politici: “Andate via da questo social!” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “politici sparite da questo social!” L’affondo contro lo sbarco su TikTok di tutti i leader di partito, impegnati in una campagna elettorale che si gioca sempre di più anche sui social, arriva dalla influencer e tiktoker Emma Galeotti (circa 690.000 follower su TikTok e 130.000 su Instagram). “Avete Instagram, avete Facebook, avete un sacco di cose. Non state qua. Non c’entrate niente, fate proprio brutta figura”, esclama in un video postato appunto su TikTok. Dopo aver imitato slogan elettorali di partiti dai nomi improbabili che promettono, fra l’altro, “se mi votate vi do 10 euro sulla prepagata e potete usarli anche in droga: chiudo un occhio”, Emma attacca: “pensate che la gente che vi metterà dei commenti è gente che vi supporta? No. Vi pigliamo tutti per il culo, carissimi. Forse qualcuno vi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “sparite da” L’affondo contro lo sbarco su TikTok di tutti i leader di partito, impegnati in una campagna elettorale che si gioca sempre di più anche sui social, arriva dalla influencer eEmma Galeotti (circa 690.000 follower su TikTok e 130.000 su Instagram). “Avete Instagram, avete Facebook, avete un sacco di cose. Non state qua. Non c’entrate niente, fate proprio brutta figura”, esclama in un video postato appunto su TikTok. Dopo aver imitato slogan elettorali di partiti dai nomi improbabili che promettono, fra l’altro, “se mi votate vi do 10 euro sulla prepagata e potete usarli anche in droga: chiudo un occhio”, Emma attacca: “pensate che la gente che vi metterà dei commenti è gente che vi supporta? No. Vi pigliamo tutti per il culo, carissimi. Forse qualcuno vi ...

