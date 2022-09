La Talpa, ci sarà anche Maria De Filippi? Per lei un ruolo tutto nuovo (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo anni di rinvii La Talpa tornerà ufficialmente sul piccolo schermo di Mediaset. La partenza è fissata a marzo e il tutto è stato affidato alla Fascino di Maria De Filippi. Proprio quest’ultima ha incuriosito i telespettatori, in quanto sembrava ormai sicura la sua assenza. Non a caso, la conduttrice ha scelto chi guiderà il reality, così come l’inviato. Sta di fatto che ci sarà posto anche per lei in un ruolo del tutto nuovo, anche se ricorda uno che ha già ricoperto. Nel frattempo si fanno i primi nomi dei concorrenti e il possibile inviato scelto proprio dalla conduttrice di Uomini e Donne. La Talpa: Maria De Filippi ci sarà? Sembrava ormai ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo anni di rinvii Latornerà ufficialmente sul piccolo schermo di Mediaset. La partenza è fissata a marzo e ilè stato affidato alla Fascino diDe. Proprio quest’ultima ha incuriosito i telespettatori, in quanto sembrava ormai sicura la sua assenza. Non a caso, la conduttrice ha scelto chi guiderà il reality, così come l’inviato. Sta di fatto che cipostoper lei in undelse ricorda uno che ha già ricoperto. Nel frattempo si fanno i primi nomi dei concorrenti e il possibile inviato scelto proprio dalla conduttrice di Uomini e Donne. LaDeci? Sembrava ormai ...

Sonia Bruganelli: "Io e Bonolis In case separate. Ho iniziato da fotomodella e volevo essere Sally Spectra" Il primo lavoro fu scegliere il pubblico per La talpa. Oggi la società è mia, di mio fratello e di ... Quando sarà pronta farà la segretaria: dalla gavetta, come la mamma". Quale delle cose fatte l'ha ...