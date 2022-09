(Di venerdì 2 settembre 2022) “Più forte e più leggera. Lantus chiude ilestivo completando la rivoluzione di Allegri e allo stesso tempo facendo tornare i conti nel bilancio, in attesa che lo stesso beneficio possa replicarsi sul campo”. La, con Gianluca Oddenino,ilntus. Il club ha accontentato le richieste di Allegri innalzando il tasso di qualità e di esperienza e tenendo il saldo attivo. “I nuovi parametri economici imposti dalla proprietà sono stati rispettati e il club può anche sorridere perché il saldo finale è positivo per 25 milioni di euro: lane ha incassati 87,4 dalle cessioni – su tutte spicca la vendita di Deal Bayern Monaco per 67 – e ha speso 62,3 milioni per l’acquisizione di ...

napolista : La Stampa promuove il mercato della #Juve: la cessione di De Ligt ha finanziato sette entrate La squadra esce raff… - LuisaRagni : RT @MarianoGiustino: Il podcast della #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale del 28agosto Storia e arresto di @Gulsen,la pop star che promu… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Il podcast della #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale del 28agosto Storia e arresto di @Gulsen,la pop star che promu… - PieraBelfanti : RT @MarianoGiustino: Il podcast della #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale del 28agosto Storia e arresto di @Gulsen,la pop star che promu… - Antongiulio2 : RT @MarianoGiustino: Il podcast della #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale del 28agosto Storia e arresto di @Gulsen,la pop star che promu… -

La Stampa

... Alessandro Delli Noci , che ha firmato il Protocollo delegato dal presidente Michele Emiliano "lo sviluppo di un sistema regionale dei trasporti integrato, per una mobilità intelligente, ...... cheartisti e ricchezze storico - culturali del territorio. L'appuntamento è per giovedì ... Collaboratrice per il quotidiano La Nazione, ha inoltre diretto l'ufficiodei Comitati ... Presente e futuro del riso: ritorna per due giorni “Exporice” a Novara Quarta commissione: audizione con dirigenti Spisal su sicurezza nei luoghi di lavoro (Arv) Venezia 1 set. 2022 – Prosegue il ciclo di audizioni dedicato dalla quarta commissione del Consiglio regional ...Stanno piovendo pesanti critiche sull'ex calciatore David Beckham per la sua promozione del Qatar durante una campagna pubblicitaria per l'emirato che, a partire dal 20 novembre, ospiterà la Coppa del ...