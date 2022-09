La Spagna punta sul nuovo gasdotto MidCat E intanto taglia l’Iva

m_spagna : RT @Virus1979C: @CarloCalenda @CarrettaNiccolo Se questo è quello di punta pensa gli altri. ???? - GrandiG60 : @E_Silvestrin I Media italiani brancolano nel buio sul Milan che punta prospetti giovani anche se di qualità, ovvio… - RaffaeleCarcano : La punta dell’iceberg? - m_spagna : RT @Marilena0407: Io non ritengo verosimile che Draghi sia il più apprezzati sui social. Il più citato forse. Ma non il più apprezzato. htt… - laboescapes : RT @atlanteguerre: #Facciamoilpunto??dal mondo ????#Kenya: accuse di brogli e la sconfitta della politica dopo il voto ????#Eolico: la Spagna… -

Corriere della Sera

Con questo spirito, chea dare visibilità ai registi emergenti, giovani talenti ...sono stati disegnati dalla stessa persona José María Cruz Novillo ha ridisegnato l'immagine dellamentre ...... adesso è molto vicino a firmare col Cagliari : il club sardoa Elio Capradossi per la difesa ... Il giovane ora è in partenza per la: accordo di massima trovato con il CD Mirandes per un ... La Spagna riduce l’Iva del gas dal 21 al 5%. Sanchez: «Proteggiamo la classe operaia» In Spagna arriva un decreto in grado di rivoluzionare l'approccio dei mattatoi agli animali. Verranno infatti installate delle telecamere al loro interno.Entra in vigore, infatti, una delle misure sociali del governo spagnolo su cui di più stanno puntando il premier Pedro Sánchez e la sua squadra. Da domani in Spagna lavoratori e studenti pendolari pot ...