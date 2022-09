La Signora in giallo: quella volta che Jessica Fletcher arrivò a Milano | L’omicidio eccellente (Di venerdì 2 settembre 2022) L’inossidabile Jessica Fletcher ha risolto centinaia di casi in lungo e in largo negli Stati Uniti. Ma una volta ha dato una mano risolutiva anche qui, in Italia. L’inossidabile Signora in giallo (Instagram)Murder, she wrote, ma non solo li scrive, li risolve anche. Ci sono delle teorie complottistiche che riguardano l’elegante e acuta scrittrice. Una parte di pubblico ritiene che in realtà Jessica Fletcher sia una serial killer, che, dopo aver “sterminato” la popolazione di Cabot Cove sia andata in giro per gli Stati Uniti a commettere i suoi delitti. Certo è che ovunque vada, l’innocua Signora porta con sé una sinistra catena di omicidi. Ed è quello che è avvenuto durante la sua “trasferta” milanese. Una popolarità inarrivabile Nei primi anni ... Leggi su newstv (Di venerdì 2 settembre 2022) L’inossidabileha risolto centinaia di casi in lungo e in largo negli Stati Uniti. Ma unaha dato una mano risolutiva anche qui, in Italia. L’inossidabilein(Instagram)Murder, she wrote, ma non solo li scrive, li risolve anche. Ci sono delle teorie complottistiche che riguardano l’elegante e acuta scrittrice. Una parte di pubblico ritiene che in realtàsia una serial killer, che, dopo aver “sterminato” la popolazione di Cabot Cove sia andata in giro per gli Stati Uniti a commettere i suoi delitti. Certo è che ovunque vada, l’innocuaporta con sé una sinistra catena di omicidi. Ed è quello che è avvenuto durante la sua “trasferta” milanese. Una popolarità inarrivabile Nei primi anni ...

ataraxiann_ : Hope versione Signora in Giallo x 007 non era nel bingo di quest'anno ma eccoci qui #twittamibeautiful - Lellacaroni : RT @Ecate31: Per i fan insonni di Jessica Fletcher: fra poco va in onda 'La signora in giallo: vagone letto con omicidi' su Top Crime. @Cec… - Ecate31 : Per i fan insonni di Jessica Fletcher: fra poco va in onda 'La signora in giallo: vagone letto con omicidi' su Top… - LinkaTv : E' iniziato La signora in giallo: Vagone l su #topcrime Clicca qui per classifica tweet: - Stasera_in_TV : TOP CRIME: (22:57) La signora in giallo - Vagone letto con omicidio (Film) #StaseraInTV 01/09/2022 #SecondaSerata @topcrime -