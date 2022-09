La Serie A riduce i tempi di illuminazione degli stadi | Casini |  «Dobbiamo essere un esempio virtuoso»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 settembre 2022) La LegaA introduce delle misure per dare il suo contributo nella complessa situazione legata alla crisi energetica in Italia, in conseguenza della guerra in Ucraina. Neglisarà ridotto il tempo di accensione delle luci a massimo quattro ore. Inoltre, la Lega si occuperà di individuare le migliori soluzioni per rendere glipiù efficienti dal punto di vista energetico, attraverso il passaggio ai led o l’installazione di pannelli fotovoltaici e di cercare di ottimizzare, in previsione dell’inverno, anche i consumi di riscaldamento dei terreni di gioco. Il presidente della LegaA, Lorenzo, ha così spiegato l’iniziativa: “Si tratta di un primo passo, per ora.unin un momento ...