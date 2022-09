La Serie A non spreca più energia: 'Luci accese massimo per 4 ore'. Ecco tutti i provvedimenti (Di venerdì 2 settembre 2022) La Serie A risparmia sull'energia. Con un provvedimento approvato dalla Lega di Serie A, il Presidente Lorenzo Casini ha comunicato l'attuazione di una Serie di iniziative, elaborate dalla Lega nelle ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 settembre 2022) LaA risparmia sull'. Con un provvedimento approvato dalla Lega diA, il Presidente Lorenzo Casini ha comunicato l'attuazione di unadi iniziative, elaborate dalla Lega nelle ...

DAZN_IT : Il primo gol in Serie A non si scorda mai ? Che gioiello di Lorenzo Colombo ?? #NapoliLecce #SerieATIM #DAZN - gippu1 : Il primo calciatore di proprietà del Milan a segnare in serie A nell'era Red Bird poteva essere - ironia della sort… - SuperQuarkRai : Superquark non finisce qui! In autunno sono in arrivo ben 16 puntate di una serie speciale: “Prepararsi al futuro”.… - vam237 : @beppeinterista @merocosimo24 Io degli #Italiani non mi fido… concordo con il ministro Olandese. Siamo buoni solo a… - KatiaCarboni4 : @Liana_ARoBtTH @la_silvy88 @ciffatweet L’empatia purtroppo non è appannaggio di tutti! Sui social poi, è tutta una… -