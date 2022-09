La Salernitana si rifà il look dopo il calciomercato | ecco la formazione tipo con l’ultima novità

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 2 settembre 2022) Laancora una volta esce dalcompletamente rinnovata ma con una certezza in più nel motore: Davide Nicola, il mister della fantastica salvezza ottenuta lo scorso anno. Ilestivo gli ha portato in dote diversi giocatori, anche importanti di nome e di fatto. L’ultimo acquisto in ordine cronologico è addirittura Krzysztof Piatek. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: acquistato il difensore,il nome shock dell’ultimo colpo L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Per Pierluigi Gollini derby capitolino: cosa offrono (economicamente) Lazio e Roma all’Atalanta? Papu Gomez, ...