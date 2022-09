La proposta di legge della Bilotti (M5S): “Aree interne possono rappresentare il futuro del Paese” (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCalitri (Av) – Riceviamo e pubblichiamo la nota della deputata e candidata al Senato del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti in merito alla proposta di legge sulla Aree interne, da lei firmata lo scorso anno. La visita a Calitri è stato ulteriore spunto di riflessione sulla questione. “Esistono territori meravigliosi, soprattutto delle nostre Aree interne, dove buona parte della politica nazionale è assente o quasi. Gli abitanti di un piccolo paesino hanno la stessa dignità di quelli di una metropoli e la loro voce deve essere ascoltata, i loro problemi risolti. Un concetto semplice che purtroppo a molti sfugge. Torno a Calitri, una delle sei città campane della ceramica, sempre con enorme ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCalitri (Av) – Riceviamo e pubblichiamo la notadeputata e candidata al Senato del Movimento 5 Stelle Annain merito alladisulla, da lei firmata lo scorso anno. La visita a Calitri è stato ulteriore spunto di riflessione sulla questione. “Esistono territori meravigliosi, soprattutto delle nostre, dove buona partepolitica nazionale è assente o quasi. Gli abitanti di un piccolo paesino hanno la stessa dignità di quelli di una metropoli e la loro voce deve essere ascoltata, i loro problemi risolti. Un concetto semplice che purtroppo a molti sfugge. Torno a Calitri, una delle sei città campaneceramica, sempre con enorme ...

