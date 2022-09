La promessa di Trump: «Se mi ricandido e vinco, grazia ai rivoltosi di Capitol Hill» (Di venerdì 2 settembre 2022) «Se deciderò di ricandidarmi e se vincerò, guarderò con molto, molto favore alla grazia completa». Ad annunciarlo è l’ex presidente americano Donald Trump, parlando del gruppo di suoi sostenitori che il 6 gennaio 2021 ha fatto irruzione nel Campidoglio. Una presa di posizione controversa, rivelata oggi a Wendy Bell, conduttrice radiofonica vicina ai conservatori americani. Nel corso dell’intervista, Trump non solo si è rifiutato di condannare i fatti del 6 gennaio, ma ha rivelato di aver offerto supporto economico ad alcuni dei rivoltosi coinvolti nell’attacco. «Sto aiutando economicamente persone fantastiche, che erano nel mio ufficio anche un paio di giorni fa. È una disgrazia ciò che queste persone hanno dovuto supportare», ha dichiarato l’ex presidente americano in riferimento ai ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) «Se deciderò di ricandidarmi e se vincerò, guarderò con molto, molto favore allacompleta». Ad annunciarlo è l’ex presidente americano Donald, parlando del gruppo di suoi sostenitori che il 6 gennaio 2021 ha fatto irruzione nel Campidoglio. Una presa di posizione controversa, rivelata oggi a Wendy Bell, conduttrice radiofonica vicina ai conservatori americani. Nel corso dell’intervista,non solo si è rifiutato di condannare i fatti del 6 gennaio, ma ha rivelato di aver offerto supporto economico ad alcuni deicoinvolti nell’attacco. «Sto aiutando economicamente persone fantastiche, che erano nel mio ufficio anche un paio di giorni fa. È una disciò che queste persone hanno dovuto supportare», ha dichiarato l’ex presidente americano in riferimento ai ...

emilioaurilia : @Massimo65755300 Speriamo mantenga la promessa e non faccia come i tanti buffoni amici suoi americani che hanno aff… - alegallicola : RT @lidentita: #Matteo, anche meno... non sei #Trump ?? La promessa di @matteosalvinimi a #Israele che potrebbe compromettere i rapporti dip… - lidentita : #Matteo, anche meno... non sei #Trump ?? La promessa di @matteosalvinimi a #Israele che potrebbe compromettere i rap… - bettafiorito : RT @shalomroma: Sulle ombre di #Trump, il leader della #Lega Matteo #Salvini si impegna in caso di vittoria elettorale a mantenere la prome… - shalomroma : Sulle ombre di #Trump, il leader della #Lega Matteo #Salvini si impegna in caso di vittoria elettorale a mantenere… -