La prof del corsivo contro i politici su TikTok: “Qui funzionano solo balletti e canzoni” (video) (Di venerdì 2 settembre 2022) Elisa Esposito, nota sui social come la professoressa del corsivo, boccia la stratgia dei politici che stanno affollando in questi giorni la piattaforma TikTok. Forte dell’oltre milione di follower, la ventenne milanese «Ma qui funzionano solo balletti e canzoni», dice a Repubblica la “prof del corsivo”, che con “Amio” “Alunnio” spopola sui Social. La prof del corsivo sceglie la via diplomatica per evitare di formalizzare la bocciatura. «Diciamo che do un 6 politico a tutti», dice. In un paio di mesi di popolarità (prima del corsivo i follower erano la metà), ha capito che con la politica ci si può scottare. C’è un precedente: «Qualche tempo fa ho fatto un discorso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) Elisa Esposito, nota sui social come laessoressa del, boccia la stratgia deiche stanno affollando in questi giorni la piattaforma. Forte dell’oltre milione di follower, la ventenne milanese «Ma qui», dice a Repubblica la “del”, che con “Amio” “Alunnio” spopola sui Social. Ladelsceglie la via diplomatica per evitare di formalizzare la bocciatura. «Diciamo che do un 6 politico a tutti», dice. In un paio di mesi di popolarità (prima deli follower erano la metà), ha capito che con la politica ci si può scottare. C’è un precedente: «Qualche tempo fa ho fatto un discorso ...

oggisettimanale : Niente mascherina e prof #NoVax: “Una disfatta. Un segno dell’incapacità di affermare il diritto alla salute e la n… - ricpuglisi : Ok, ricapitoliamo, sei un prof. di economia, invece di deplorare le scarse performance della candidata del PD parac… - NicolaPorro : ?? L'appello del prof. Battaglia: 'Dite no alle Gretine. O il vostro futuro sarà la schiavitù'. Da leggere ?? #green… - Alfio601Av : RT @AndreaRoventini: @FPanunzi @a_presbitero @Agenzia_Ansa @marattin @ricpuglisi @NicoLacetera Ok, ricapitoliamo, sei un prof. di economia,… - Prof_Tenebre : @Poghos2003 Quella della glaciazione imminente è stata una bolla quasi tutta mediatica, sostenuta in modo incerto d… -