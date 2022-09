La posizione di Fratelli d’Italia sul «blocco navale»

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il 1° settembre, in un’intervista con IlFoglio, il senatore e responsabile del programma diGiovanbattista Fazzolari ha commentato le posizioni del suo partito sull’immigrazione. Da un lato, Fazzolari ha detto che l’espressione “”, proposto per ridurre gli sbarchi di migranti, è in realtà una «scorciatoia semantica», lasciando intendere che non vada dunque presa alla lettera. Dall’altro lato, il responsabile del programma diha aggiunto che «vuole ripartire dalla missione Sophia», un’operazione dell’Unione europea condotta nel Mar Mediterraneo tra il 2015 e 2020. Questa missione, però, è stata più volte criticata da diversi esponenti di...

Il Fatto Quotidiano

