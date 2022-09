La piccola Diana “un peso per la madre”: le terribili chat sulla bimba morta di stenti (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set – Diana, la bimba morti di stenti lo scorso luglio, sarebbe stata un “peso” per la madre, secondo quanto emerso dalle chat esaminate, nel corso dell’indagine che si fa, via via, sempre più inquietante, come riporta anche Tgcom24. Diana, le terribili chat che aggravano la posizione della madre Diana, la bimba di 18 mesi morta per stenti, sarebbe stata “un peso” per la madre Alessia Pifferi. È quanto emerge dalle chat esaminate nel cellulare della donna, 37 anni, arrestata dopo averla lasciata sola per quasi una settimana senza nutrimenti né cure. Cosa ci sia scritto, non si sa: come è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set –, lamorti dilo scorso luglio, sarebbe stata un “” per la, secondo quanto emerso dalleesaminate, nel corso dell’indagine che si fa, via via, sempre più inquietante, come riporta anche Tgcom24., leche aggravano la posizione della, ladi 18 mesiper, sarebbe stata “un” per laAlessia Pifferi. È quanto emerge dalleesaminate nel cellulare della donna, 37 anni, arrestata dopo averla lasciata sola per quasi una settimana senza nutrimenti né cure. Cosa ci sia scritto, non si sa: come è ...

UnioneSarda : #Milano - Bimba morta di stenti, le chat di Alessia Pifferi: per lei la piccola Diana era “un peso” - IlPrimatoN : La donna dovrà rispondere per omicidio volontario aggravato - infoitinterno : Alessia Pifferi: “La piccola Diana era un peso per la madre” - Radio1Rai : #Milano Il caso di #Diana, la bimba lasciata morire di stenti ad appena un anno e mezzo. Estrapolate dal telefonino… - infoitinterno : Alessia Pifferi, analisi sulle chat: 'La piccola Diana era un peso per la mamma'. Respinta per ora la visita psichi… -