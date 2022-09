sportli26181512 : La missione di Pinto: piazzare Coric e Bianda, gli ultimi esuberi della Roma: La missione di Pinto: piazzare Coric… - Gazzetta_it : La missione di Pinto: Coric e Bianda, gli ultimi esuberi della #Roma da piazzare -

Peccato che la storia ha detto altro e oggi i due ragazzi (25 e 22 anni) sono gli unici esuberi chenon è ancora riuscito a piazzare. Spera di farcela in qualche mercato ancora aperto, ma non ...LIVE11.42 - È invece da considerarsi concluso, a meno di sorprese dell'ultima ora, il mercato in entrata.10.28 - Tiagoinnelle ultime ore di calciomercato anche per la cessione di ...Dal 2 al 4 settembre la quarta edizione del festival internazionale dedicato al cinema digitale indipendente. Avrà inizio domani, 2 settembre, la IV edizione dell’Apulia Web Fest – Audiovisuals, Peace ...Calciomercato Roma, ora si riapre tutto e spunta la doppia pista per Tiago Pinto. Il general manager giallorosso può affondare il colpo ...