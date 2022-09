La mano di Gianni Morandi dopo l’incidente nella prima foto senza bende: “Voglia di urlare” (Di venerdì 2 settembre 2022) Fa certamente impressione, vedere la mano di Gianni Morandi dopo il terribile incidente che gli ha procurato ustioni sul 15% del corpo. Fino a questo momento il cantante di Monghidoro si era ben guardato dal mostrare la mano bruciata senza bende, sia per rispetto della sua privacy che per tutelare la sensibilità dei suoi follower. La mano di Gianni Morandi senza bende Nelle ultime ore, tuttavia, Gianni Morandi ha svelato la mano ustionata. nella didascalia della foto choc pubblicata sui social ha scritto: “Voglia di urlare”. La destra si presenta chiaramente ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Fa certamente impressione, vedere ladiil terribile incidente che gli ha procurato ustioni sul 15% del corpo. Fino a questo momento il cantante di Monghidoro si era ben guardato dal mostrare labruciata, sia per rispetto della sua privacy che per tutelare la sensibilità dei suoi follower. LadiNelle ultime ore, tuttavia,ha svelato laustionata.didascalia dellachoc pubblicata sui social ha scritto: “di”. La destra si presenta chiaramente ...

CorrNazionale : #GianniMorandi mostra per la prima volta la mano ustionata. Tantissimi i messaggi di sostegno dei fan sotto lo scat… - Novella_2000 : Gianni Morandi mostra per la prima volta le mani ustionate: 'Voglio urlare' (FOTO) - infoitcultura : Gianni Morandi mostra la mano ustionata: ferite e cicatrici/ Il web - infoitcultura : Gianni Morandi mostra la mano ustionata: ''Voglia di urlare'' (FOTO) - marcuspascal1 : @lageloni Una dirigenza piddina che più imbecille non si può ma nessun piddino capisce che il partito è in mano allo zio Gianni ? ?? -