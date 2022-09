La Juve cede Zakaria al Chelsea: le cifre ufficiali (Di venerdì 2 settembre 2022) Non solo Arthur. Nelle ultime ore di mercato la Juventus ha imbastito anche un’altra trattativa, che si è chiusa sul gong: Denis Zakaria al Chelsea. Il centrocampista, arrivato dalla Bundesliga lo scorso gennaio durante il mercato di riparazione, è volato in prestito ai Blues di Tuchel, che potranno anche riscattarlo al termine della stagione. «Juventus L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 settembre 2022) Non solo Arthur. Nelle ultime ore di mercato lantus ha imbastito anche un’altra trattativa, che si è chiusa sul gong: Denisal. Il centrocampista, arrivato dalla Bundesliga lo scorso gennaio durante il mercato di riparazione, è volato in prestito ai Blues di Tuchel, che potranno anche riscattarlo al termine della stagione. «ntus L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

LucaGasparini71 : RT @Pistogolblasta2: L'#Inter compra #Lukaku per €65M e lo vende per €115M 'Società allo sbando, vende i campioni. Polveriera'. #Juve comp… - GianPieroPiazzi : RT @DabianaV: #Zakaria La #Juve cede un giocatore in prestito 7 mesi dopo averlo ingaggiato. È record! - ZonaBianconeri : RT @DabianaV: #Zakaria La #Juve cede un giocatore in prestito 7 mesi dopo averlo ingaggiato. È record! - leo1908MI : RT @Pistogolblasta2: L'#Inter compra #Lukaku per €65M e lo vende per €115M 'Società allo sbando, vende i campioni. Polveriera'. #Juve comp… - leo1908MI : RT @DabianaV: #Zakaria La #Juve cede un giocatore in prestito 7 mesi dopo averlo ingaggiato. È record! -