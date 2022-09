La forzista Ronzulli si fa un selfie mentre la panettiera racconta di non riuscire a pagare le bollette | VIDEO (Di venerdì 2 settembre 2022) È polemica sulla vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, ospite stamane a Morning News su Canale 5. La discussione in studio era su uno dei temi più caldi del momento, il caro energia, con la presentatrice Simona Brachetti che aveva aperto un collegamento con il panificio di Antonia, una negoziante di Parabiago disperata (come molti altri) a causa del costo record delle bollette. E proprio mentre la panettiera, angosciata, denunciava la sua precaria condizione economica in diretta, affermando di non sapere se sarebbe riuscita ad arrivare a fine mese e chiedendo quindi l’intervento del Governo, la forzista Ronzulli (molto meno preoccupata di lei) è stata immortalata dalle telecamere in studio mentre si scattava un selfie. Non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) È polemica sulla vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia, ospite stamane a Morning News su Canale 5. La discussione in studio era su uno dei temi più caldi del momento, il caro energia, con la presentatrice Simona Brachetti che aveva aperto un collegamento con il panificio di Antonia, una negoziante di Parabiago disperata (come molti altri) a causa del costo record delle. E propriola, angosciata, denunciava la sua precaria condizione economica in diretta, affermando di non sapere se sarebbe riuscita ad arrivare a fine mese e chiedendo quindi l’intervento del Governo, la(molto meno preoccupata di lei) è stata immortalata dalle telecamere in studiosi scattava un. Non ...

