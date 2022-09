La crisi energetica spegne anche gli stadi: la Serie A decide di ridurre l’illuminazione, ecco cosa cambia (Di venerdì 2 settembre 2022) Illuminazione ridotta per tutte le partite di Serie A, a partire dalla quinta giornata del campionato. anche il calcio deve adattarsi alla crisi energetica. “Dobbiamo essere un esempio virtuoso”, spiega il presidente della Lega Lorenzo Casini, che promette altre misure a stretto giro per ridurre ancora il consumo degli stadi. Si inizia con una diminuzione complessiva del dispendio energetico del 25%. Le linee guida deliberate dall’Assemblea modificano il punto A.5 della Circolare n. 6 del 29 luglio 2022 ”Norme relative all’utilizzo degli impianti da gioco”. Le nuove direttive prevedono un tetto massimo di quattro ore di utilizzo dell’illuminazione. Inoltre, gli stadi che ospitano le partite con inizio tra le 12.30 e le 18 saranno illuminati solo un’ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Illuminazione ridotta per tutte le partite diA, a partire dalla quinta giornata del campionato.il calcio deve adattarsi alla. “Dobbiamo essere un esempio virtuoso”, spiega il presidente della Lega Lorenzo Casini, che promette altre misure a stretto giro perancora il consumo degli. Si inizia con una diminuzione complessiva del dispendio energetico del 25%. Le linee guida deliberate dall’Assemblea modificano il punto A.5 della Circolare n. 6 del 29 luglio 2022 ”Norme relative all’utilizzo degli impianti da gioco”. Le nuove direttive prevedono un tetto massimo di quattro ore di utilizzo del. Inoltre, gliche ospitano le partite con inizio tra le 12.30 e le 18 saranno illuminati solo un’ora ...

