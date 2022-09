La Corte indiana ha ordinato a Telegram di fornire i dati dei trasgressori delle leggi sul copyright

(Di venerdì 2 settembre 2022) LaSuprema di Delhi hadi rivelare dettagli su alcuni utenti che hanno violato leindiane sul. Finora,ha rifiutato diin questione perché questo violerebbe la propria policy sulla privacy ma laha respinto le tesi difensive avanzate dalla società. TorrentFreak spiega chenon dovrebbe consentire attività che violano ile dovrebbe intervenire rapidamente per impedire questo tipo di azioni. Di solito gli interventi si limitano alla rimozione dei canali che promuovono attività di pirateria ma alcuni ritengono che questo modo di agire non sia sufficiente. Per proteggere seriamente i contenuti di cui sono proprietari, ...

LaSupremaha concesso la libertà su cauzione a Teesta Setalvad, nota attivista e giornalista, tra i fondatori dell'organizzazione Citizens for Justice and Peace, (Cittadini per la ...Dichiarazioni che riecheggiano in maniera evidente le posizioni della destra nazionalista indù: proprio ieri lasupremasi è pronunciata sull' esposto presentato da tempo da alcune ... La Corte Suprema Indiana riconosce le famiglie LGBT+ La Corte Suprema indiana ha concesso la libertà su cauzione a Teesta Setalvad, nota attivista e giornalista, tra i fondatori dell'organizzazione Citizens for Justice and Peace, (Cittadini per la giust ...Telegram ha dei problemi con leggi indiane sul copyright: la Corte indiana ha ordinato alla società di fornire i dati dei trasgressori ...