La Corte dei Conti condanna D’Amato | dovrà risarcire 275mila euro L’assessore | “Farò ricorso”

Roma – Nel giorno in cui la Pisana presenta il piano di investimento sugli ospedali del Lazio, L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato viene condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 275mila euro di contributi. L'assessore ha già annunciato che farà ricorso. "Apprendo dalla stampa, a cui è stata trasmessa prima che le parti, della sentenza emessa dal collegio presieduto dal presidente Tommaso Miele. La ritengo ingiusta e ingiustificata e contro la quale sarà depositato immediatamente l'appello da parte degli avvocati Angelo Piazza e Gennaro Terracciano". il commento di D'Amato. "Mi considero totalmente estraneo ai fatti risalenti ad oltre 15 anni fa – ha aggiunto – senza che peraltro sia ...

