La catastrofe meteorologica del Pakistan è l’ennesimo segnale del cambiamento climatico

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 2 settembre 2022) «Le piogge monsoniche sono come un oceano. C’è acqua ovunque. Queste sono le peggiori degli ultimi 30 anni». Con questa affermazione il primo ministro Shehbaz Sharif ha reso l’idea del disastro avvenuto in, dove oramai oltre la metà del territorio è sott’acqua, dove hanno perso la vita molto più di mille persone, dove un abitante su sette – 33 milioni su 220 – è stato colpito, oltre un milione di case è stato distrutto, più di ottocentomila capi di bestiame sono stati travolti dal fango. Si tratta di stime, come sempre accade a ridosso di calamità, del tutto provvisorie e dunque passibili di aggiornamento di giorno in giorno, e tuttavia siamo già al cospetto di una realtà estrema per la quale le autorità governative hanno già dichiarato lo stato di emergenza e hanno chiesto aiuto alla comunità internazionale. Stessa istanza è arrivata anche da Papa Francesco ...