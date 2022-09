La campagna elettorale entra nel vivo. Meloni a Cagliari, Conte a Foggia. Calenda e Renzi a Milano (Di venerdì 2 settembre 2022) La campagna elettorale inizia ad entrare nel vivo e si susseguono incontri ed iniziative promossi dai partiti nei territori. Oggi ad esempio Giorgia Meloni è stata a Cagliari, Giuseppe Conte a Foggia,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 settembre 2022) Lainizia adre nele si susseguono incontri ed iniziative promossi dai partiti nei territori. Oggi ad esempio Giorgiaè stata a, Giuseppe,...

elio_vito : Meloni in questa campagna elettorale sta mostrando una doppia faccia, aggressiva, urlante, estremista ai comizi per… - Mov5Stelle : L'inchiesta di Fanpage sulla 'lobby nera' di Fratelli d'Italia aveva già portato all'apertura di un procedimento su… - CarloCalenda : Ci vediamo alle 18:00 nella cornice del Superstudio di Milano insieme a @matteorenzi per il lancio della campagna e… - gianfrancomanco : RT @LorenzoCast89: Ora con tutta la stima per Draghi, ma si può fare una campagna elettorale per interposta persona di un premier super par… - luca___romeo : RT @meb: A Milano con @CarloCalenda e @MatteoRenzi per l’inizio della campagna elettorale #ItaliaSulSerio. Contro i populismi di destra e s… -