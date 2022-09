La "banda dei supermercati" che terrorizza Milano: cosa sta succedendo (Di venerdì 2 settembre 2022) Colpi classici, che più classici non si può, e in serie: venticinque negli ultimi cinque mesi. Li metteva a segno un duo di rapinatori, quasi sempre nei supermercati milanesi, di quelli aperti anche di notte, solo in un'occasione si sono concessi di derubare anche un "compro oro". Ieri sono stati arrestati dagli agenti dell'Antirapine della Squadra mobile due italiani di 38 e 33 anni. Il loro modus operandi era fotocopiato: uno restava fuori in macchina, una BMW intestata alla compagna (risultata estranea ai fatti), col motore acceso, l'altro entrava nel supermercato fingendosi un cliente qualunque, indossando cappellino, maschera chirurgica e scaldacollo, solo che dopo aver messo qualche prodotto sul nastro come per un normale acquisto, alla cassa, anziché pagare, tirava fuori fulmineo una pistola semiautomatica Glock dalla tasca posteriore dei pantaloni e la puntava ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Colpi classici, che più classici non si può, e in serie: venticinque negli ultimi cinque mesi. Li metteva a segno un duo di rapinatori, quasi sempre neimilanesi, di quelli aperti anche di notte, solo in un'occasione si sono concessi di derubare anche un "compro oro". Ieri sono stati arrestati dagli agenti dell'Antirapine della Squadra mobile due italiani di 38 e 33 anni. Il loro modus operandi era fotocopiato: uno restava fuori in macchina, una BMW intestata alla compagna (risultata estranea ai fatti), col motore acceso, l'altro entrava nel supermercato fingendosi un cliente qualunque, indossando cappellino, maschera chirurgica e scaldacollo, solo che dopo aver messo qualche prodotto sul nastro come per un normale acquisto, alla cassa, anziché pagare, tirava fuori fulmineo una pistola semiautomatica Glock dalla tasca posteriore dei pantaloni e la puntava ...

