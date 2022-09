Kendrick Lamar pubblica il video del singolo We Cry Together (Di venerdì 2 settembre 2022) Kendrick Lamar pubblica il video del singolo We Cry Together, un cortometraggio che è balzato subito in testa tra i filmati più visti di You Tube È uscito a sorpresa questa notte il corto We Cry Together con protagonisti Kendrick Lamar e Taylour Page. Il video, diretto da Jake Schreier, Dave Free con lo stesso artista, è stato girato in presa diretta dal vivo il 15 marzo 2020 e pubblicato oggi. A poche ore dalla pubblicazione la clip è balzata subito in testa fra i videoclip più visti su YouTube. Il nuovo album del rapper vincitore del premio Pulitzer, Kendrick Lamar, è stato pubblicato in formato vinile il 26 agosto. Mr. Morale & ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 2 settembre 2022)ildelWe Cry Together, un cortometraggio che è balzato subito in testa tra i filmati più visti di You Tube È uscito a sorpresa questa notte il corto We Crycon protagonistie Taylour Page. Il, diretto da Jake Schreier, Dave Free con lo stesso artista, è stato girato in presa diretta dal vivo il 15 marzo 2020 eto oggi. A poche ore dallazione la clip è balzata subito in testa fra iclip più visti su YouTube. Il nuovo album del rapper vincitore del premio Pulitzer,, è statoto in formato vinile il 26 agosto. Mr. Morale & ...

