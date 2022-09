Juventus, Zakaria al Chelsea: le cifre dell’operazione. Il comunicato (Di venerdì 2 settembre 2022) Anche la Juventus ha ufficializzato la cessione di Zakaria al cessione: nel comunicato presenti anche le cifre dell’operazione La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha ufficializzato la cessione di Denis Zakaria al Chelsea. Nel comunicato, anche le cifre dell’affare. IL comunicato – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club Ltd per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 3,0 milioni, oltre a premi per fino ad un massimo di € 1,0 milione al ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Anche laha ufficializzato la cessione dial cessione: nelpresenti anche leLa, attraverso una nota ufficiale, ha ufficializzato la cessione di Denisal. Nel, anche ledell’affare. ILFootball Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la societàFootball Club Ltd per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis LemiLako Lado a fronte di un corrispettivo di € 3,0 milioni, oltre a premi per fino ad un massimo di € 1,0 milione al ...

