Juventus | ufficiale la cessione di Zakaria al Chelsea in prestito

La Juventus ha ufficializzato la cessione in prestito di Denis Zakaria al Chelsea, con la formula del diritto di riscatto in favore dei londinesi. Il 25enne centrocampista svizzero, che non è mai riuscito a mettersi in mostra in bianconero, avrà quindi un'importante opportunità a Londra con la maglia dei Blues. I dettagli dell'operazione prevedono il diritto di riscatto in favore del Chelsea per una cifra fissata ai 30 milioni. Il club londinese pagherà invece l'intero ingaggio del giocatore, che ammonta a 3 milioni. Di seguito la nota ufficiale della Juventus. "Denis Zakaria continuerà la sua stagione in Premier League, con la maglia del Chelsea. Il centrocampista svizzero, approdato in bianconero nel gennaio 2022,

