Juventus, richieste estorsione Pogba: aperta un’indagine anche in Francia (Di venerdì 2 settembre 2022) Nelle ultime ore continua a tenere banco la presunta estorsione che il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, avrebbe subito da parte di malavitosi legati a suo fratello. Considerata la gravità della vicenda e la risonanza mediatica anche l’autorità giudiziaria francese, dopo quella di Torino, ha aperto un’indagine affidata a due magistrati su iniziativa del procuratore Laure Beccuau. Si indaga sulla fondatezza delle accuse, tra cui il ricatto da parte di una banda armata, il rapimento e l’appartenenza a un’associazione a delinquere. Pogba ha rivelato il presunto fatto dopo che suo fratello Mathias ha pubblicato online uno strano video, promettendo “grandi rivelazioni” sulla stella della Juventus. Stando a quanto riportato da fonti vicine alla famiglia del ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Nelle ultime ore continua a tenere banco la presuntache il centrocampista della, Paul, avrebbe subito da parte di malavitosi legati a suo fratello. Considerata la gravità della vicenda e la risonanza mediatical’autorità giudiziaria francese, dopo quella di Torino, ha apertoaffidata a due magistrati su iniziativa del procuratore Laure Beccuau. Si indaga sulla fondatezza delle accuse, tra cui il ricatto da parte di una banda armata, il rapimento e l’appartenenza a un’associazione a delinquere.ha rivelato il presunto fatto dopo che suo fratello Mathias ha pubblicato online uno strano video, promettendo “grandi rivelazioni” sulla stella della. Stando a quanto riportato da fonti vicine alla famiglia del ...

