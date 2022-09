Juventus, non è finita per Zaniolo: i bianconeri continuano a seguire il talento della Roma (Di venerdì 2 settembre 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Zaniolo e continuano a seguire l’evoluzione del suo rapporto con la Roma Tuttosport fa il punto su Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma è stato a lungo inseguito e corteggiato dalla Juventus nella sessione di mercato appena terminata, salvo poi essere accantonato di fronte ad altre esigenze. Tuttavia per Zaniolo non è ancora detta l’ultima parola. Il giocatore resta nei radar dei bianconeri e molto, se non tutto, dipenderà dal rinnovo o meno con la Roma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Calciomercato: inon mollanol’evoluzione del suo rapporto con laTuttosport fa il punto su Nicolò. Il giocatoreè stato a lungo inseguito e corteggiato dallanella sessione di mercato appena terminata, salvo poi essere accantonato di fronte ad altre esigenze. Tuttavia pernon è ancora detta l’ultima parola. Il giocatore resta nei radar deie molto, se non tutto, dipenderà dal rinnovo o meno con la. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

