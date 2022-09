Juventus, Allegri: «Abbiamo lasciato già 4 punti. Pogba e Chiesa? Vi dico che…» (Di venerdì 2 settembre 2022) Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando l’attuale situazione in casa Juventus: le dichiarazioni Intervistato da Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato della situazione in casa Juve. LE PAROLE – «Soddisfatto perché Abbiamo 6 punti in più dell’anno scorso ma ne Abbiamo lasciati 4 per strada. Per quanto riguarda il mercato, la società ha lavorato bene. Ora speriamo di recuperare, sicuramente non in questo mese, Pogba e Chiesa, però quando saremo al completo potremo fare una bella stagione». CONTINUA SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Massimilianoha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando l’attuale situazione in casa: le dichiarazioni Intervistato da Dazn, Massimilianoha parlato della situazione in casa Juve. LE PAROLE – «Soddisfatto perchéin più dell’anno scorso ma nelasciati 4 per strada. Per quanto riguarda il mercato, la società ha lavorato bene. Ora speriamo di recuperare, sicuramente non in questo mese,, però quando saremo al completo potremo fare una bella stagione». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

