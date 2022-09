Josip Ilicic, il toccante saluto ai tifosi dell’Atalanta. La società posta il video: “Non c’è bisogno di didascalia” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Grazie Ilicic 72”, questo lo striscione con cui i tifosi dell’Atalanta hanno voluto salutare Josip Ilicic, che per cinque anni ha vestito la maglia nerazzurra. Il giocatore lascia Bergamo dopo 60 gol e 44 assist in 172 partite: la rescissione del contratto è stata ufficializzata nei giorni scorsi. Ilicic non è più riuscito a tornare ai suoi livelli per via delle difficoltà che ha incontrato nelle ultime stagioni: una depressione con cui deve combattere da tempo e che è diventata pesante nei mesi più difficili della pandemia. “Non è facile trovare le parole giuste per salutarvi, un insieme di emozioni e ricordi ho vissuto in questi 5 anni. 5 anni di gioia, felicità e magia, ma anche dolore e momenti non sempre facili“, ha scritto Ilicic nel post con cui ha salutato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) “Grazie72”, questo lo striscione con cui ihanno voluto salutare, che per cinque anni ha vestito la maglia nerazzurra. Il giocatore lascia Bergamo dopo 60 gol e 44 assist in 172 partite: la rescissione del contratto è stata ufficializzata nei giorni scorsi.non è più riuscito a tornare ai suoi livelli per via delle difficoltà che ha incontrato nelle ultime stagioni: una depressione con cui deve combattere da tempo e che è diventata pesante nei mesi più difficili della pandemia. “Non è facile trovare le parole giuste per salutarvi, un insieme di emozioni e ricordi ho vissuto in questi 5 anni. 5 anni di gioia, felicità e magia, ma anche dolore e momenti non sempre facili“, ha scrittonel post con cui ha salutato ...

