Italia-Montenegro oggi in tv: orario e diretta streaming Europei 2022 pallanuoto maschile

L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Montenegro, sfida valida per la seconda giornata degli Europei di Spalato 2022 di pallanuoto maschile. Sfida al vertice del gruppo A tra due formazioni a punteggio pieno con due vittorie, e alla ricerca della vittoria necessaria per entrare direttamente ai quarti di finale, evitando quindi lo spareggio contro quella che sarà la terza del gruppo C (Olanda o Romania). L'appuntamento per l'inizio della partita è fissato alle ore 19:00 di venerdì 2 settembre, con la diretta tv affidata a Rai Sport+HD, oltre alla diretta streaming su Raiplay. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

