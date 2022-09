Italia, il nuovo ambasciatore in Norvegia ottiene anche la delega all’Islanda (Di venerdì 2 settembre 2022) Con un tweet di benvenuto, la Farnesina ha annunciato un mese fa la nomina di Stefano Nicoletti in qualità di capo delegazione a Oslo, con mandato esteso anche all’Islanda. “Inizio con entusiasmo e curiosità la mia missione in Norvegia ed Islanda, Paesi amici e like-minded, cui ci legano profondi rapporti politici, economici, imprenditoriali, scientifici e culturali che mi impegnerò a sviluppare ed intensificare ulteriormente”, le parole dell’ambasciatore Italiano per inaugurare l’inizio del mandato. L’Italia gode infatti di una comune visione con i due Paesi scandinavi, forte della presenza di entrambi nelle principali organizzazioni regionali (NATO, Consiglio d’Europa), in termini di rispetto dei diritti umani e dei valori democratici, e certificata ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Con un tweet di benvenuto, la Farnesina ha annunciato un mese fa la nomina di Stefano Nicoletti in qualità di capozione a Oslo, con mandato esteso. “Inizio con entusiasmo e curiosità la mia missione ined Islanda, Paesi amici e like-minded, cui ci legano profondi rapporti politici, economici, imprenditoriali, scientifici e culturali che mi impegnerò a sviluppare ed intensificare ulteriormente”, le parole dell’no per inaugurare l’inizio del mandato. L’gode infatti di una comune visione con i due Paesi scandinavi, forte della presenza di entrambi nelle principali organizzazioni regionali (NATO, Consiglio d’Europa), in termini di rispetto dei diritti umani e dei valori democratici, e certificata ...

