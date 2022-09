Italia-Grecia | Europei basket 2022 | quando la prossima partita Orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022) Secondo match di Eurodomani sera per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco, che dopo l’esordio di questa sera con l’Estonia affronteranno ladi Giannis Antetokounmpo in una sfida fondamentale per la classifica finale del gruppo C. Azzurri che, come detto, arrivano all’appuntamento dopo il match con l’Estonia. Sarà fondamentale per Melli e compagni essere partiti forti questa sera per affrontare lacon la massima serenità e iniziare a pensare di mettere concretamente il primo posto nel girone come obiettivo della prima parte del torneo.si affronteranno al Forum di Assago sabato 3 settembre con palla a due alle ore 21 si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno e in direttasu Sky Go, NOW ed Eleven Sports. OA Sport ne offrirà inoltre la ...