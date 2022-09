Italgas nel mercato greco. Come cambia lo scacchiere euromediterraneo (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo Snam, anche Italgas entra nel mercato greco e privatizza Depa, infrastruttura del gas. In questo modo si coagula uno spaccato “mediterraneo” e specificatamente italiano nel dossier energetico lì dove si sta giocando una partita strategica anche legata alle mosse degli eventuali detrattori (Turchia e Russia). Spicca così la possibilità per Roma di farsi player tanto nei Balcani quanto nell’Egeo. Italgas Quasi 2 miliardi di euro di investimenti, con la creazione di nuovi posti di lavoro e soprattutto con la consapevolezza che l’Italia può essere player primario all’interno del dossier energetico in un’area dove anche gli interessi dei colossi Usa sono presenti da tempo. È di ieri la firma per l’acquisizione delle quote di Depa Infrastructure, detenute da TAIPED (l’ente che provvede alle privatizzazioni in Grecia) ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo Snam, ancheentra nele privatizza Depa, infrastruttura del gas. In questo modo si coagula uno spaccato “mediterraneo” e specificatamente italiano nel dossier energetico lì dove si sta giocando una partita strategica anche legata alle mosse degli eventuali detrattori (Turchia e Russia). Spicca così la possibilità per Roma di farsi player tanto nei Balcani quanto nell’Egeo.Quasi 2 miliardi di euro di investimenti, con la creazione di nuovi posti di lavoro e soprattutto con la consapevolezza che l’Italia può essere player primario all’interno del dossier energetico in un’area dove anche gli interessi dei colossi Usa sono presenti da tempo. È di ieri la firma per l’acquisizione delle quote di Depa Infrastructure, detenute da TAIPED (l’ente che provvede alle privatizzazioni in Grecia) ...

lacittanews : Dopo Snam, anche Italgas entra nel mercato greco e privatizza Depa, infrastruttura del gas. In questo modo si coagu… - My_Salute : Italgas nel mercato greco. Come cambia lo scacchiere euromediterraneo - - formichenews : #Italgas nel mercato greco. Come cambia lo scacchiere euromediterraneo L'articolo di @FDePalo ??… - SassiLive : INCENDIO PREFABBRICATO NEL QUARTIERE BUCALETTO A POTENZA, INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA, PERSONALE COMUNE DI… - lamescolanza : Si è completata ad Atene la vendita di Depa Infrastructure S.A., il principale operatore greco nel settore della di… -