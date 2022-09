Italexit, Paragone: Saremo l’unica sorpresa del nuovo Parlamento (Di venerdì 2 settembre 2022) “Saremo l’unica sorpresa del nuovo Parlamento. Siamo partiti da zero e adesso siamo in campo per superare lo sbarramento, unici, fra chi non è in Parlamento, che possono farcela. Abbiamo candidati che vengono da sinistra e da destra. Cosa fossero prima non mi importa. Siamo riusciti a raccogliere le firme per presentarci alle politiche. Un miracolo. Ci avevano sottovalutato: pensavano di farci fuori con un trucco, e invece eccoci qui, adesso ci divertiamo davvero”. Lo ha detto il senatore e leader di Italexit, Gianluigi Paragone, intervistato da Tpi. “Supereremo di certo il quorum. Mi vota gente con qualsiasi provenienza. Ovunque vada, mi viene riconosciuto un ruolo di testimonianza democratica. Non siamo un partito No-Vax. Quello sui vaccini è solo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) “del. Siamo partiti da zero e adesso siamo in campo per superare lo sbarramento, unici, fra chi non è in, che possono farcela. Abbiamo candidati che vengono da sinistra e da destra. Cosa fossero prima non mi importa. Siamo riusciti a raccogliere le firme per presentarci alle politiche. Un miracolo. Ci avevano sottovalutato: pensavano di farci fuori con un trucco, e invece eccoci qui, adesso ci divertiamo davvero”. Lo ha detto il senatore e leader di, Gianluigi, intervistato da Tpi. “Supereremo di certo il quorum. Mi vota gente con qualsiasi provenienza. Ovunque vada, mi viene riconosciuto un ruolo di testimonianza democratica. Non siamo un partito No-Vax. Quello sui vaccini è solo ...

