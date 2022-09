Ironia e calcoli | i leader politici a caccia di voti su TikTok

Leggi su agi

(Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - “Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di”. Non rinuncia alla giacca e alla cravatta, Silvio Berlusconi, nel suo primo video sul social cinese che in Italia ha più di 5 milioni di iscritti, quasi tutti giovanissimi. Seduto alla scrivania, con dietro il tricolore e una foto che lo ritrae mentre sventola la bandiera del suo partito, il Cavaliere mostra un piglio più vivace rispetto alle ‘video-pillole', diventate il cuore della sua campagna elettorale. Parla direttamente con i ragazzi, ammette di soffrire “un po' d'invidia” per la loro età ma rivendica: “Mi faccio ugualmente tanti complimenti”. Annuncia che parlerà dei temi che riguardano il futuro, “per realizzare i vostri sogni”, e rilancia il programma di Forza Italia sui temi più vicini alle nuove generazioni, a cominciare dalla “detassazione per le imprese che vi ...