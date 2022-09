Intesa Sanpaolo dona 10 milioni di euro per aiutare il popolo ucraino (Di venerdì 2 settembre 2022) Intesa Sanpaolo ha donato 10 milioni di euro a dodici organizzazioni per sostenere la popolazione ucraina con progetti di protezione umanitaria, alloggio, sostegno economico diretto, assistenza sanitaria e psicologica, distribuzione di beni di prima necessità e integrazione dei rifugiati. In particolare, 4,15 milioni di euro sono stati donati a UNHCR – Agenzia ONU per i Rifugiati che ha realizzato interventi immediati nei territori colpiti e nei paesi confinanti, come la fornitura di beni essenziali – generi alimentari, alloggi di emergenza, coperte, prodotti per l’igiene – e l’assistenza economica diretta alle persone per affrontare le spese di base. Di questi, 3 milioni di euro sono stati donati ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 settembre 2022)hato 10dia dodici organizzazioni per sostenere la popolazione ucraina con progetti di protezione umanitaria, alloggio, sostegno economico diretto, assistenza sanitaria e psicologica, distribuzione di beni di prima necessità e integrazione dei rifugiati. In particolare, 4,15disono statiti a UNHCR – Agenzia ONU per i Rifugiati che ha realizzato interventi immediati nei territori colpiti e nei paesi confinanti, come la fornitura di beni essenziali – generi alimentari, alloggi di emergenza, coperte, prodotti per l’igiene – e l’assistenza economica diretta alle persone per affrontare le spese di base. Di questi, 3disono statiti ...

TheLullaby : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo ha individuato le 12 organizzazioni #nonprofit destinatarie della donazione di €10 milioni per gli inte… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo ha individuato le 12 organizzazioni #nonprofit destinatarie della donazione di €10 milioni per gli inte… - stati_generali : 10 milioni da @IntesaSanpaolo per l’Ucraina, ecco gli enti beneficiari - borsainside : Che potenziale di rialzo per la azioni #IntesaSanpaolo #trading - newsfinanza : Intesa Sanpaolo: definiti beneficiari donazione 10 milioni per Ucraina -

Banche, Gros Pietro su terzo polo: 'Ben venga sana competizione' Una concorrenza "sana" con banche che abbiano la "volontà di competere e non colludano". Così il Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros - Pietro ha commentato, a margine del forum Ambrosetti, l'ipotesi di creazione di un terzo polo bancario . "Le banche non votano, è naturale che le forze politiche non ... Banche, Gros Pietro su terzo polo: "Ben venga sana competizione" Una concorrenza "sana" con banche che abbiano la "volontà di competere e non colludano". Così il Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros - Pietro ha commentato, a margine del forum Ambrosetti, l'ipotesi di creazione di un terzo polo bancario . "Le banche non votano, è naturale che le forze politiche non ... Borsa Milano in cauto rialzo in attesa dati Usa, bene settore auto, giù le utility MILANO (Reuters) - Dopo il ribasso di ieri, oggi Piazza Affari rimbalza, così come le altre principali borse europee, sulla scia della chiusura forte di Wall Street. Gli investitori restano tuttavia c ... Dieci milioni di euro per l’Ucraina: Intesa Sanpaolo a fianco di chi soffre per la guerra Intesa Sanpaolo ha definito le 12 organizzazioni non profit beneficiarie della donazione straordinaria, che aiuteranno gli ucraini ... Una concorrenza "sana" con banche che abbiano la "volontà di competere e non colludano". Così il Presidente diGian Maria Gros - Pietro ha commentato, a margine del forum Ambrosetti, l'ipotesi di creazione di un terzo polo bancario . "Le banche non votano, è naturale che le forze politiche non ...Una concorrenza "sana" con banche che abbiano la "volontà di competere e non colludano". Così il Presidente diGian Maria Gros - Pietro ha commentato, a margine del forum Ambrosetti, l'ipotesi di creazione di un terzo polo bancario . "Le banche non votano, è naturale che le forze politiche non ...MILANO (Reuters) - Dopo il ribasso di ieri, oggi Piazza Affari rimbalza, così come le altre principali borse europee, sulla scia della chiusura forte di Wall Street. Gli investitori restano tuttavia c ...Intesa Sanpaolo ha definito le 12 organizzazioni non profit beneficiarie della donazione straordinaria, che aiuteranno gli ucraini ...