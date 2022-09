Inter, Matthaus: “Il ritorno di Lukaku mi ha colpito. Bayern? Fortissimo, ma…” (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ex calciatore dell’Inter, Lothar Matthaus, ha rilasciato un’Intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando vari temi tra cui la rosa dei nerazzurri: “Il ritorno di Lukaku mi ha colpito, è un peccato che si sia infortunato. Nonostante la sua assenza, Lautaro sa come colpire. E attenzione a Dzeko. Barella? Può diventare il migliore in assoluto in quel ruolo. E’ un trascinatore come me e ha margini di miglioramento“. Matthaus ha poi parlato del Bayern Monaco, avversario dell’Inter in Champions League: “Senza Lewandowski sono persino migliorati. Sono una squadra fortissima, ma prendendo i loro difensore alle spalle in velocità puoi sorprenderli. Nel girone di Champions, però, meglio ambire al secondo posto“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ex calciatore dell’, Lothar, ha rilasciato un’vista a La Gazzetta dello Sport, toccando vari temi tra cui la rosa dei nerazzurri: “Ildimi ha, è un peccato che si sia infortunato. Nonostante la sua assenza, Lautaro sa come colpire. E attenzione a Dzeko. Barella? Può diventare il migliore in assoluto in quel ruolo. E’ un trascinatore come me e ha margini di miglioramento“.ha poi parlato delMonaco, avversario dell’in Champions League: “Senza Lewandowski sono persino migliorati. Sono una squadra fortissima, ma prendendo i loro difensore alle spalle in velocità puoi sorprenderli. Nel girone di Champions, però, meglio ambire al secondo posto“. SportFace.

