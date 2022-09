Inter, la chiamata di Marotta e la reazione di Jordi Alba: dalla Spagna l'indiscrezione del colpo mancato (Di venerdì 2 settembre 2022) dalla Spagna sono sicuri. Jordi Alba è furioso con il suo club, il Barcellona, per le voci che si sono sollevate sulla sua possibile... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022)sono sicuri.è furioso con il suo club, il Barcellona, per le voci che si sono sollevate sulla sua possibile...

dariopelle3 : Transattivo. La #Juventus dovrebbe esser chiamata a rientrerare tramite un settlement agreement su base triennale.… - G_End_Inter11 : @Erfaina1988 Come l'hai chiamata FC Internazionale Milano? O Inter Milan? O Inter Damiano? - Sabry_Winch : @FabrizioRomano sai niente di questa fantomatica chiamata tra inter e psg per Skriniar? Non se ne può più di notizi… - 58Lucien : RT @VHolywat: Mentana: “Skriniar-Psg possibilità molto concreta. Inter sembra famiglia nobiliare che…” Io mi sbilancio : questo è un cialtr… - VHolywat : Mentana: “Skriniar-Psg possibilità molto concreta. Inter sembra famiglia nobiliare che…” Io mi sbilancio : questo è… -