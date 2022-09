Insaziabile Barcellona | altro acquisto | in arrivo uno svincolato di lusso!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo una campagna acquisti indimenticabile per tutti, ilopera nel mercato degli svincolati per completare in maniera esaustiva quella che è la rosa a disposizione di mister Xavi. Il colpo caldo delle ultime ore arriva direttamente dalla Premier League. Secondo la testata giornalistica di Calciomercato.com, Marcos Alonso sarebbe ai dettagli con il club Blaugrana. L’affare potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore. Marcos AlonsoMercato La corsia di sinistra dei catalani è occupata da Jordi Alba, fuoriclasse indiscusso e titolare inamovibile. L’età, però, avanza per tutti, e il Barca ha intenzione di coprirsi con l’esterno ex Fiorentina. Sarebbe un ritorno a casa quello di Marcos Alonso, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, passato per l’Inghilterra e poi esploso definitivamente in Italia con la Fiorentina di Paulo ...